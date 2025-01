O jovem de 20 anos começou por quebrar por duas vezes o serviço de Fucsovics, o terceiro cabeça-de-série da qualificação, conquistando o primeiro parcial por 2-6.

O segundo 'set' foi mais equilibrado e foi só no 'tie-break' que Rocha, 174.º do mundo, conseguiu vencer por 6-7 (3-7) o veterano de 32 anos, 100.º do ranking ATP, fechando a partida em uma hora e 45 minutos.

No final da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Rocha vai defrontar o vencedor do encontro entre o austríaco Lukas Neumayer e o italiano Matteo Gigante.

Em 2024, ano no qual ganhou o 'challenger' de Múrcia, em Espanha, Rocha atingiu a sua melhor posição no ranking de sempre, 158.º.

