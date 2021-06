O profissional da Lourinhã, que figura no 245.º lugar no 'ranking' ATP, precisou de uma hora e 12 minutos para eliminar o adversário, 315.º classificado na hierarquia mundial, em dois 'sets', com os parciais de 6-4 e 6-2.

Apesar de ter sofrido primeiro o 'break', Elias, de 30 anos, reagiu da melhor forma e impôs duas quebras de serviço a Forejtek para vencer a primeira partida.

No segundo parcial, o jogador português foi surpreendido no seu primeiro jogo de serviço, mas conseguiu quebrar o jovem Jonas Forejtek, de 20 anos, em três ocasiões e confirmou assim o acesso à segunda ronda.

Depois de ter disputado as meias-finais no 'chalenger' de Forli no fim de semana, Gastão Elias vai agora defrontar o também checo Jiri Lehecka (266.º ATP), de 19 anos, no encontro de apuramento para os quartos de final em Milão.

