Tenista Frederico Silva na segunda ronda do 'challenger' de Bangalore O tenista português Frederico Silva avançou hoje para a segunda ronda do 'challenger' de Bangalore, na Índia, ao derrotar o egípcio Karim-Mohamed Maamoun, em três 'sets'.





'Kiko', 193.º tenista mundial, parecia encaminhado para um triunfo fácil na primeira ronda do torneio indiano, após ter vencido o primeiro parcial por 6-1, mas permitiu que o seu opositor, 365.º do 'ranking' ATP, lhe quebrasse o serviço no quarto jogo do segundo 'set'.

Silva ainda conseguiu um 'contra-break' no sétimo jogo desse parcial, mas sofreu imediatamente um 'break', perdendo o 'set' 6-3. O revés não afetou o mais credenciado português, que se impôs com um expressivo 6-0 no derradeiro parcial, celebrando a vitória após uma hora e 41 minutos em 'court'.

Na segunda ronda do 'challenger' de Bangalore, o número quatro nacional irá defrontar o belga Kimmer Coppejans, 153.º jogador da hierarquia mundial, que teve 'bye' na primeira ronda.

