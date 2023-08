Tenista Francisco Cabral nas meias-finais do torneio de pares de Kitzbühel

O tenista português Francisco Cabral, em parceria com o brasileiro Rafael Matos, apurou-se hoje para as meias-finais do torneio de pares de Kitzbühel, na Áustria, ao vencer em dois sets os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.