No duelo perante o 10.º colocado do 'ranking' ATP e vencedor da edição do ano passado, o jovem tenista, de 18 anos, 16.º da hierarquia, venceu pelos parciais de 7-6 (7-5) e 7-6 (7-2), num encontro que durou duas horas e cinco minutos.

A cerca de um mês de completar 19 anos, o espanhol, que em fevereiro conquistou o seu primeiro torneio ATP 500, no Rio de Janeiro, é o quinto mais jovem de sempre a atingir a final de um Masters 1.000.

Na decisão de Miami, marcada para domingo, Alcaraz vai defrontar o norueguês Casper Ruud, número oito mundial, que na sexta-feira ultrapassou o argentino Francisco Cerundolo (6-4 e 6-1).

