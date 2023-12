O jogador escandinavo, que figura no 11.º lugar no 'ranking' mundial, venceu na terra batida do Estoril o décimo título ATP da carreira e, entre 30 de março e 07 de abril do próximo ano, vai voltar para tentar bisar no único torneio do principal circuito que se realiza em território nacional.

"Estou muito entusiasmado por voltar à zona do Estoril e Cascais para competir de novo no Estoril Open. Passei uma bela semana em Portugal este ano, com muito sol e o estádio sempre cheio. Consegui o décimo troféu ATP, pelo que o título acabou por ter um significado redobrado para mim", afirmou Ruud, de 24 anos, em declarações à organização.

Casper Ruud, antigo número quatro do mundo, há um ano bateu na final o sérvio Miomir Kecmanovic para se tornar campeão do Estoril Open, antes de repetir o estatuto de vice-campeão de Roland Garros, segundo major da temporada.

"É um tenista exemplar pelos valores que incute, pelo carisma, por ser um líder de opinião dentro do meio tenístico e por ter um ténis espetacular, assente na tremenda pancada de direita que tanto impressionou o público português. Além de uma dezena de títulos, a presença em três finais de torneios do Grand Slam [US Open 2022 e Roland Garros 2022 e 2023] e na final das ATP Finals [2022] confirma-o como um dos protagonistas do circuito", defende João Zilhão, diretor do Estoril Open.

SRYS // AJO

Lusa/Fim