Tenista Casper Ruud eliminado nos 'oitavos' do Masters 1.000 de Monte Carlo

O tenista norueguês Casper Ruud, recente vencedor do Estoril Open, foi hoje eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo, ao perder em dois 'sets' com o alemão Jan-Lennard Struff.