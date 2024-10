Tenista bielorrussa Sabalenka perde depois de 15 vitórias consecutivas

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois do ranking mundial feminino, perdeu hoje pela primeira vez em 16 jogos, diante da checa Karolina Muchova, 49.ª do ranking WTA, nos 'quartos' do Open da China, em Pequim.