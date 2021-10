"Quero que todos saibam que não vou disputar mais nenhum torneio em 2021, incluindo as WTA Finals, no México. Com a incerteza crescente e as exigências de quarentena, não estou disposta a comprometer a minha preparação para [o Open da Austrália, em] janeiro" de 2022, informou Barty, em comunicado.

A australiana, número um mundial, não compete desde o Open dos Estados Unidos, em setembro, e vai fechar 2021 com cinco títulos: Miami, Melbourne, Estugarda, Cincinnati e Wimbledon, onde conquistou o segundo 'Grand Slam' da carreira, após o sucesso em Roland Garros, em 2019.

RPC // RPC

Lusa/fim