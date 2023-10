O Ministério Público tinha acusado, em 02 de outubro, o antigo número dois mundial, atualmente no nono posto da hierarquia ATP, de "violência doméstica", perpetrada em maio de 2020, quando agrediu uma ex-namorada durante uma discussão.

O tribunal aplicou-lhe agora uma multa de 450 mil euros, condenação da qual Zverev, de 26 anos, vai recorrer, o que vai obrigar o tenista a comparecer diante de um juiz, anunciou a firma de advogados que o representa.

"O departamento do distrito de Tiergarten voltará a ouvir as duas partes e, depois, fixar uma data para o julgamento", explicou o tribunal berlinense em comunicado.

Em janeiro, a ATP, que gere o circuito internacional masculino, deixou passar as alegações de abuso contra outra pessoa, no caso uma jogadora do circuito feminino, também antiga companheira do alemão, sem qualquer tipo de sanção.

O nono tenista da hierarquia mundial, campeão olímpico em Tóquio2020, encontra-se a disputar o Masters 1.000 de Paris, numa época em que procura regressar ao mais alto nível após uma paragem prolongada motivada por uma grave lesão no tornozelo direito, contraída nas meias-finais de Roland Garros, em junho de 2022.

