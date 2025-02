Depois de empatar na visita ao FC Porto (1-1), mantendo a liderança no campeonato, com quatro pontos sobre o perseguidor Benfica, o campeão português terá pela frente uma "grande equipa", apesar de estar 'afundada' no 11.º lugar da Liga alemã.

"Houve uma mudança de treinador [Niko Kovac], tem muitos jogadores da época passada e estiveram na final da Champions. É uma grande equipa, independentemente do momento no campeonato. Vai haver mudança, estão a agarrar-se a uma ideia nova e estrutura diferente", analisou o técnico 'verde e branco', em conferência de imprensa.

E acrescentou: "Tem uma frente de ataque muito forte e nós temos que ser uma equipa muito ambiciosa e corajosa".

O capitão Morten Hjulmand vai estar ausente do desafio, devido a castigo, ao contrário do médio japonês Morita e do ponta de lança sueco Viktor Gyökeres, que estão aptos, com Rui Borges a deixar elogios aos "dois melhores jogadores do campeonato".

"[Hjulmand] é um jogador importante. O Viktor [Gyökeres] e o Morten são os dois melhores jogadores do campeonato. É o capitão e uma baixa importante para o grupo pela sua personalidade e qualidade individual. Acredito que quem jogar vai ser capaz de substituir o Morten e ajudar a equipa", afirmou.

O guarda-redes Rui Silva, reforço de 'inverno' proveniente dos espanhóis do Bétis, poderá fazer a estreia na 'Champions', embora o técnico não tenha revelado se irá constar entre os titulares.

"Está preparado para jogar seja que jogo for. Talvez tenha um pouco mais de ansiedade, é um sonho de qualquer jogador estar na maior competição de clubes. Ansioso para saber se vai jogar, porque não sabe. Está claramente adaptado e está muito bem integrado", terminou.

O Sporting recebe na terça-feira o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.

AJC/DYRP // VR

Lusa/Fim