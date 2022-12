"Foi um exemplo que o mister nos deu no outro dia", começou por dizer Pepe, em conferência de imprensa, pedindo, entre sorrisos, permissão ao selecionador Fernando Santos para contar o que lhes foi transmitido pelo técnico: "Se não juntarmos todos os ingredientes, não fizermos a salada, não adianta o tomate ou a cebola estarem sozinhos. De que adianta termos muita qualidade?".

Na antevisão à partida com a Coreia do Sul, da terceira jornada do grupo H, o experiente central, de 39 anos, admitiu que Portugal quer atingir o topo neste Mundial, embora ressalvando que "o caminho é muito díficil".

"Trabalhamos para isso [ser campeões do mundo] e isso é o mais importante. Respeitamos sempre os nossos adversários e o que nos é pedido pelo mister. Se assim for, vamos estar mais próximos de ganhar os jogos, mas temos um caminho muito difícil pela frente", referiu.

Por outro lado, Pepe deixou elogios aos sul-coreanos, atualmente liderados por Paulo Bento, precisamente o selecionador que precedeu Fernando Santos na equipa das 'quinas' e com o qual o central trabalhou.

"A Coreia do Sul tem jogadores muito ágeis, com muita qualidade e que trabalham muito dentro de campo. É uma equipa muito bem organizada. Já trabalhei com o mister Paulo Bento e sei o que ele pede. É um treinador de equipa, que privilegia o coletivo", analisou.

Pepe foi ainda instado a comentar a organização do Mundial2022, afirmando que "tem sido espetacular" e que um Campeonato do Mundo é a "união de muitas nacionalidades": "Estamos supersatisfeitos por disputar um Mundial".

Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.

