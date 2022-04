"Não é a preparação que imaginei para o Campeonato da Europa, daqui a menos de duas semanas. Mas a vida é assim mesmo, não é possível controlar tudo e o importante é assimilar e reagir", escreveu a judoca nas redes sociais.

Telma Monteiro, que estará no 16.º Europeu da carreira, competição em que é recordista feminina de medalhas, com as mesmas 15 da alemã Barbara Classen, mas no caso desta com mais de uma medalha por edição, por acumular com a categoria Open.

"Apesar de tudo, o meu objetivo e confiança mantêm-se intactos!! Com muita vontade de lutar!", escreveu ainda.

A judoca assinalou que só agora retomou a atividade física, por recomendação médica, depois do acidente sofrido na última semana, no qual estiveram também envolvidos os judocas da seleção e também do Benfica, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes, que se encontravam num estágio.

"O objetivo é ir progredindo todos os dias. Não tem sido um mês fácil, covid nas semanas antes do Grand Slam de Antália [quinta classificada] e agora este 'contratempo'", considerou ainda a judoca.

Nos Europeus de Sófia, que decorrem entre 29 de abril e 01 de maio, Telma Monteiro (-57 kg) integra a seleção de 11 judocas, da qual fazem também parte Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Bárbara Timo (-63 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rodrigo Lopes e Francisco Mendes (-60 kg), João Crisóstomo (-73 kg), João Fernando (-81 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

Telma Monteiro é a judoca portuguesa com maior número de medalhas em competições, nas quais se contabilizam, entre outras, um bronze olímpico, quatro medalhas de prata em Mundiais e uma de bronze, e 15 medalhas em Europeus (seis de ouro, duas de prata e sete de bronze).

