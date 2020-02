Telma Monteiro é a única resistente e disputa meias-finais do Grand Slam de Paris

A judoca Telma Monteiro apurou-se hoje para as meias-finais do Grand Slam Paris na categoria de -57 kg, perfilando-se como a única atleta da comitiva portuguesa a lutar pelas medalhas no primeiro dia de competição.

