Telma Monteiro lutava com a russa Daria Kurbonmamadova, a competir como neutra, quando uma tentativa de projeção da sua adversária, a cinco segundos do final, deixou a portuguesa prostrada no tatâmi.

A judoca do Benfica, recordista de medalhas em Europeus, com 15, seis das quais de campeã europeia, não se conseguiu levantar e agarrou-se de imediato à perna, contorcendo-se aos gritos e com o braço junto ao rosto.

A aflição da judoca levou de imediato à entrada da equipa médica, com Telma a ficar ainda algum tempo no tapete a ser assistida, antes de se levantar, apoiada pelos médicos, e de sair amparada, mas pelo seu próprio pé.

RPM // PFO

Lusa/Fim