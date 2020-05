Com Luís Freire, de 34 anos, vai continuar a restante equipa técnica composta pelos treinadores adjuntos Joaquim Rodrigues e Nuno Silva, o preparador físico Tiago Louzeiro e o treinador de guarda-redes Carlos Braz, bem como João Ferreira e Rui Sousa, na área da observação.

Luís Freire começou a sua carreira como técnico dos escalões de formação do Juventude de Évora e foi depois técnico adjunto de Filipe Moreira no Mafra, no Tondela e no Oriental.

Teve a sua primeira experiência como técnico principal em 2012/2013 no Ericeirense, passando depois pelo Pêro Pinheiro, antes de chegar ao Mafra, no qual se sagrou campeão do Campeonato de Portugal em 2017/2018.

Na época 2018/2019, orientou o Estoril-Praia, antes de assinar pelo Nacional na época passada, equipa que logrou colocar novamente na I Liga.

A Liga Portugal confirmou, em 05 de maio, a subida de Nacional e Farense, os dois primeiros classificados da II Liga, ao escalão principal, depois de a competição ter sido cancelada, devido à pandemia de Covid-19.

JOYF // AMG

Lusa/Fim