Depois de "dois bons resultados e duas excelentes exibições", diante do Estoril Praia (3-1) e do Famalicão (1-0), a equipa vimaranense consolidou o quinto lugar, tendo passado a somar 47 pontos, a três do rival Sporting de Braga, quarto, e precisa de se apresentar "muito focada" no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, reduto dos flavienses, para conquistar a terceira vitória seguida.

"Temos de ser uma equipa muito focada para saber gerir o jogo. Não podemos deixar de ter o nosso espírito, a nossa intensidade de jogo. Se formos Vitória, estaremos mais perto de conquistar o que pretendemos", realçou, na antevisão ao jogo de domingo, marcado para as 15:30.

Alertando para a necessidade de pontos da formação transmontana, 18.ª e última classificada, com 19 pontos, o técnico projetou um embate com "duas equipas que querem os três pontos" e avisou para um oponente ávido de "fazer golos".

"Vamos encontrar um adversário forte, principalmente a jogar em casa, que tem vindo a crescer, pontuou nos últimos oito jogos, melhorou muito nas contratações de janeiro, é perigoso a jogar em casa, agressivo e que vai querer ganhar o jogo. Vai ser um bom jogo entre duas equipas que querem os três pontos", referiu.

Sem Jorge Fernandes, um dos habituais titulares no trio de centrais, afastado devido a uma lesão muscular, e Tomás Ribeiro de volta, após cumprir um jogo de suspensão na ronda anterior, o 'timoneiro' vitoriano disse sentir "boas dores de cabeça" na escolha da retaguarda.

"São as tais dores de cabeça de que tanto falo e gosto. [Além de Mikel Villanueva ou Manu Silva] O Tounkara e o Alberto Baio também são soluções. Ainda vou pensar sobre o assunto. Todos os jogadores gostam de ajudar a equipa e são importantes. Tenho uma confiança tremenda no plantel", disse.

Com os bilhetes reservados aos adeptos do Vitória de Guimarães esgotados desde quarta-feira, dia em que foram colocados à venda, o treinador considerou ainda que esse "fator de orgulho e responsabilidade" pode ser "um combustível" para o Vitória vencer em Chaves.

