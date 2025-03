"O ambiente é bom, tanto pelo que tem acontecido no campeonato como nesta Liga Conferência. Continuamos a perseguir os objetivos com ambição, união, confiança e energia. Este é um desafio muito grande, mas a oportunidade é imensa e estamos mais perto de fazer história", disse o treinador dos minhotos.

Os vimaranenses, que nunca foram tão longe nesta competição, conseguiram, no jogo da primeira mão, em Sevilha, um empate (2-2), algo que, na opinião de Luís Freire, faz a eliminatória "estar em aberto".

"Se o Betis vem mais ou menos relaxado, é algo que não controlamos. Conseguimos trazer uma igualdade, não é uma vantagem, está tudo empatado. Vai começar agora uma outra partida e esperamos ter o nosso jogo bem assente no campo. Estudámos bem o adversário e sabemos o que temos a fazer", partilhou.

O treinador do Vitória de Guimarães falou num Betis de "qualidade, bem treinado e com jogadores mundialmente reconhecidos", lembrando que este adversário "já assumiu uma candidatura a vencer a prova".

"São duas equipas que gostam de jogar, e temos de manter a nossa identidade. É um adversário que vem de uma vitória frente ao Las Palmas e já tinha batido Real Madrid. Tal como nós estão numa fase ascendente. Antecipo um jogo com muita visão de baliza", disse.

Luís Freire deixou, ainda, uma 'provocação' ao adversário, prometendo um Vitória de Guimarães "motivado e um forte mentalidade".

"O treinador do Betis disse que no primeiro jogo só fizemos dois remates à baliza. Se calhar, teremos de fazer mais desta vez. Sinto que [na primeira mão] conseguimos aliar o jogo coletivo à qualidade individual. Foi assim que fizemos dois bons golos, fruto de boas jogadas", analisou o técnico dos vimaranenses.

Por tudo isto, Luís Freire mostrou a convicção que a sua equipa "vai fazer novamente um grande jogo", contando com "um forte apoio e energia transmitida pelos adeptos".

Também nesta conferência de antevisão ao desafio participou o avançado Nélson Oliveira, um dos mais experientes do plantel, que fixou em 50/50 as oportunidades do Vitória passar esta eliminatória.

"Será um jogo entre duas boas equipas como foi na primeira mão. É um adversário a quem reconhecemos qualidade. Será um jogo de 50/50 e o único fator de vantagem será o de jogarmos em casa em casa com os nossos adeptos", disse o atacante.

Nélson Oliveira apontou que neste tipo de jogos [a eliminar] a diferença "pode ser feita nos pormenores", e para isso quer uma equipa "concentrada, com atitude e energia"

"Temos feito uma grande época. Em janeiro houve alguma turbulência, com a mudança do treinador, mas estamos agora com estabilidade e novamente bom rendimento dentro de campo. Temos jogadores com experiência, que aliámos com jovens de muita maturidade", concluiu.

O Vitória de Guimarães recebe esta quinta-feira os espanhóis do Betis, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, agendada para as 20:00, que terá arbitragem do neerlandês Serdar Gözübüyük.

