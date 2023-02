A equipa de Guimarães ascendeu ao quinto lugar, com 33 pontos, após o triunfo da ronda anterior sobre o Portimonense (1-0) e o empate dos lisboetas, agora sextos, com 31, perante o Boavista (0-0), mas Moreno frisou que a preparação do duelo com os 'gansos' decorreu sem qualquer alteração face a semanas anteriores, de forma "séria" e apenas focada na conquista de mais um êxito.

"Vamos encontrar um adversário difícil. A tabela classificativa diz-nos isso. A preparação foi feita de forma consciente e responsável, com o objetivo de alcançarmos quatro vitórias consecutivas. É isto que nos desafia", realçou, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30 de domingo.

Ciente de que uma vitória pode estabelecer um 'fosso' de cinco pontos para o Casa Pia, o 'timoneiro' dos vimaranenses preferiu realçar o eventual contributo para o objetivo, já assumido, de uma segunda volta capaz de superar os 24 pontos da primeira.

"Se ganharmos, ficaremos mais próximos do objetivo que traçámos para a segunda volta. Neste momento, ainda só temos nove pontos. Ainda estamos longe dos 24 pontos que fizemos na primeira volta", disse.

Moreno confirmou o regresso à convocatória do médio André André, ausente dos relvados desde o empate com o Rio Ave (0-0), em 07 de janeiro, e ainda a titularidade de Tounkara numa linha defensiva privada de Ibrahima Bamba, jogador titular em 18 jogos do campeonato que viu o quinto cartão amarelo na ronda anterior e está suspenso.

O técnico enalteceu, aliás, o rendimento da equipa no "momento defensivo", no qual tem sido "bastante competente" -- sofreu até agora 20 golos, com uma média de um por jornada --, mas reconheceu que é preciso aumentar a "eficácia" ofensiva.

"Não me importava nada de ganhar todos os jogos por 1-0. Preocupava-me mais se não criássemos oportunidades [de golo]. Temos algum volume ofensivo, mas a eficácia terá de ser maior", referiu, acerca de uma equipa com 19 golos marcados na I Liga.

Questionado ainda sobre o estado do relvado do Estádio Nacional, o técnico frisou que a "boa qualidade de relva ajuda sempre o jogo", até pela "qualidade técnica" que vê nos "intervenientes" de domingo.

Acerca do princípio de acordo para a venda de 46% das ações da SAD do Vitória de Guimarães ao fundo V Sports, do multimilionário egípcio Nassef Sawiris, anunciado na terça-feira, Moreno realçou que a circunstância não causou qualquer "alteração" no trabalho semanal e disse sentir-se mais "confortável" a comentar o futebol dentro das 'quatro linhas'.

"Sinto-me muito confortável a falar de coisas de que tenho conhecimento, do futebol jogado, dentro das 'quatro linhas'. De todo o futebol que se trata nos gabinetes, que envolva papéis e escritórios não me sinto confortável a falar", referiu.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 33 pontos, defronta o Casa Pia, sexto, com 31, em jogo agendado para as 20:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

TYME // MO

Lusa/Fim