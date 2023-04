"Estamos, naturalmente, conscientes das dificuldades. As responsabilidades estarão todas da parte do adversário e a esse nível não temos nada a perder, temos tudo a vencer e é dessa forma que vamos entrar no jogo", destacou Filipe Cândido, na conferência de antevisão ao encontro da primeira mão das meias-finais da prova 'rainha', que será disputado na quarta-feira, no Estádio da Madeira.

Segundo o técnico, de 42 anos, os insulares vão procurar potenciar "a própria ambição", de querer colocar o emblema 'alvinegro' pela primeira vez na final da competição, sendo que esta é a quarta ocasião em que vão disputar as meias-finais.

"Há um grande mérito da nossa equipa por estarmos ainda em prova nesta competição e isso ninguém nos pode tirar", ressalvou o 'timoneiro' da formação que eliminou os açorianos do Angrense e Rabo de Peixe (Campeonato de Portugal), Oliveirense e Tondela (II Liga) e, por último, o Casa Pia (I Liga).

Reconhecendo outra responsabilidade à II Liga, em que os insulares estão em luta por se manter no segundo escalão, ocupando o 15.º posto, o técnico garante que os últimos resultados (três derrotas consecutivas) "não podem tirar o foco e o mérito de representar a Ilha da Madeira neste momento da prova, com muito otimismo e ambição, mas também conscientes de todas as dificuldades".

Filipe Cândido admitiu que eliminatórias a duas mãos "dão sempre mais margem para quem tem outro tipo de recursos".

"Em jogos de Taça, a experiência diz que, muitas vezes, quando se trata de um jogo só, é possível à equipa teoricamente mais frágil vencer a outra. A dois jogos haverá sempre muito mais margem para quem tem outro tipo de recursos, como é o caso, para poder passar a eliminatória", destacou o treinador natural de Lisboa.

Aos 'arsenalistas', terceiros classificados da I Liga, a dois pontos do FC Porto, segundo, Filipe Cândido reconheceu que "em termos de ataque só perde para o Benfica e em termos defensivos é a terceira melhor defesa", sublinhando "os números muito fortes" do adversário, que eliminou os 'encarnados' na ronda anterior.

Para contrariar, o Nacional "vai procurar ser o mais competitivo possível, tentar ser paciente, porque em alguns momentos poderá não ter tanta bola quanto deseja", segundo o técnico do conjunto madeirense, que lembrou ainda a importância de a formação insular "ser capaz de ir fechando os espaços", conscientes daquilo que o Sporting de Braga tem feito.

No papel de anfitrião, o Nacional defronta o Sporting de Braga, na quarta-feira, às 19:30, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, estando a segunda mão agendada para 25 de abril, no Estádio Municipal de Braga.

A outra meia-final da Taça de Portugal vai opor o detentor do troféu, FC Porto, ao Famalicão, com a primeira mão a realizar-se em 26 de abril, em Vila Nova de Famalicão, e a segunda em 04 de maio, no Estádio do Dragão.

SFYR // MO

Lusa/Fim