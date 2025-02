"A jogar na casa de um grande como o Benfica, que está num bom momento, é preciso ter uma ponta de sorte. É uma equipa com muita capacidade. Sabemos aquilo que trabalhamos, o grupo que temos e a nossa capacidade, e vamos lá para competir e trazer alguma coisa da Luz", disse o treinador dos minhotos.

César Peixoto espera, por isso, um jogo de "elevado grau de dificuldade", mas garantiu que o Moreirense vai manter os seus princípios de jogo e tentar "ser mais feliz" do que na jornada passada, quando perdeu por 2-1 na receção ao Sporting de Braga.

"Não vamos fugir ao nosso ADN. Temos de ser uma equipa organizada e humilde, mas intensa. Vamos tentar aproveitar os poucos espaços que o Benfica vai conceder. Temos dado boas respostas, mas cometido alguns erros que nos têm custado caro", partilhou o técnico, na antevisão deste desafio.

No jogo da primeira volta com o Benfica, ainda treinado por Roger Schmidt, o Moreirense conseguiu um empate caseiro (1-1), mas César Peixoto prefere não fazer comparações entre os dois momentos.

"Será um jogo diferente, com outro treinador à frente do Benfica. Têm estado bem, com qualidade individual e coletiva. Sabemos das dificuldades, mas não podemos ser demasiado humildes. Precisamos de acreditar no nosso trabalho, sendo organizados e concentrados", analisou.

Os minhotos estão numa fase menos fulgurante da época, e não vencem, para o campeonato, há sete jornadas, algo que treinador pretende inverter, notando bons sinais de evolução no grupo.

"Trabalhar sobre vitórias é sempre mais fácil, mas a equipa tem dado uma resposta positiva. Tem sido sempre combativa a reagir aos resultados menos bons. Temos feito bons jogos, mas temos cometido alguns erros individuais que não dão tanta confiança", afirmou.

Ainda questionado sobre a equipa do Benfica, e sobre as possíveis mudanças no 'onze' com a entrada dos reforços garantidos pelas 'águias' nesta última janela de transferências, César Peixoto não espera mudanças na dinâmica do adversário.

"Se há problema que o Bruno Lage [treinador do Benfica] não terá é na qualidade do plantel. Se tirar um e meter outro jogador, vai manter o padrão da equipa. Não interessa quem vai jogar", analisou.

Para este desafio frente aos 'encarnados', o treinador do Moreirense não pode contar com Pedro Santos, que está emprestado pelo Benfica, nem com os lesionados Guilherme Liberto e Hernâni Infande.

O Moreirense, 11.º classificado, com 23 pontos, joga no sábado frente ao Benfica, segundo, com 44, numa partida agendada para as 18:00, na Luz, com arbitragem de Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

JPYG // PFO

Lusa/Fim