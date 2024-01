Convencido de que a equipa minhota viveu "um jogo menos conseguido" ao perder por 4-1 na receção ao Casa Pia, em desafio da ronda anterior, na segunda-feira, o técnico de 42 anos frisou que os 'cónegos' estão no sexto lugar, "uma posição boa", e perspetivou "um ciclo de dois meses com bons jogos", frente a adversários como FC Porto, Sporting de Braga e Sporting, que vai proporcionar dificuldades.

"Os jogos que aí vêm vão ser três vezes mais difíceis do que os anteriores. O foco e a concentração têm de ser ainda maiores. O compromisso e o trabalho têm de estar inerentes do princípio ao fim do jogo. Vamos ter um seguimento de jogos bons", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, reduto do Estoril Praia.

A visita ao 12.º classificado da I Liga portuguesa acontece depois de os 'canarinhos' sofrerem duas goleadas, perante o Sporting, para o campeonato (5-1), e o FC Porto, para a Taça de Portugal (4-0), mas o técnico considerou que esses resultados foram exceções numa equipa com valia atacante que vai exigir coesão aos vimaranenses.

"Fora os dois últimos jogos, o Estoril é uma equipa mito agressiva no último terço, com muitas dinâmicas, muita mobilidade, que gosta de ter bola e valoriza muito o jogo. Temos de estar coesos, organizados e proativos, algo que nos faltou no último jogo. Somos uma equipa competitiva, que dá poucas oportunidades", descreveu.

Rui Borges lembrou ainda que a semana teve menos tempo para passar ao plantel todas as informações relativas ao adversário e foi também difícil por causa dos vários elementos que apresentaram sintomas de gripe, o que pode condicionar a escolha da equipa titular para sábado.

"Houve gente que nem treinou durante a semana. Vamos jogar com 11 jogadores e temos de ser competitivos. Foi uma semana difícil. Vamos tentar perceber quem está melhor para o jogo", referiu.

O treinador considerou ainda que o mais recente reforço do Moreirense, Vinicius Mingotti, é um ponta de lança capaz no "ataque à profundidade", com "boa capacidade de finalização" e "interessante em termos atléticos", mas vai precisar de adaptação, após concluir em dezembro a temporada na Série A brasileira, ao serviço do Bahia.

O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 26 pontos, visita o Estoril Praia, 12.º, com 17, em jogo marcado para as 20:30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, concelho de Cascais, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

TYME // NFO

Lusa/Fim