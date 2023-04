"Este é o jogo. O descanso é para quando as coisas estiverem resolvidas, quando acabar. Até acabar não se perspetiva que seja com muita antecedência relativamente ao final da época", destacou o treinador 'verde rubro', na antevisão ao encontro da 29.ª jornada da I Liga.

O técnico admite que este jogo poderá catapultar o Marítimo para lugares acima da 'linha de água', considerando a deslocação difícil do Estoril Praia, que ocupa o 15.º posto, primeira posição de 'salvação', com mais três pontos, que enfrenta o líder Benfica.

Sobre a tarefa difícil dos 'canarinhos' na Luz, José Gomes apontou que "no futebol tudo é possível", sem relativizar também a árdua tarefa de defrontar o Famalicão fora de portas.

O Marítimo apenas contabiliza um empate fora de portas desde que José Gomes sucedeu a João Henriques no cargo, nomeadamente, no jogo de estreia do técnico natural de Matosinhos, em Vila do Conde (1-1).

"Desde que cheguei só empatámos fora ua vez, o que me inquieta. O caminho é o pragmatismo absoluto em relação ao que é necessário fazer para poder vencer o Famalicão. Concentração máxima em todos os momentos da organização defensiva e eficácia nas oportunidades que iremos ter", frisou.

Na terça-feira, à margem das celebrações do aniversário do colégio do clube, o defesa central Zainadine disse que não tem receio que a vitória diante dos 'castores' (3-1) na última ronda traga algum relaxamento à equipa, afirmando estar ciente que sempre que ganhou logo em seguida as coisas não correram bem e revelando ainda que a lição foi aprendida.

Os madeirenses ganharam outro fôlego na luta pela sobrevivência no principal escalão na última jornada ao vencerem 3-1 na receção ao Paços de Ferreira, mantendo-se no 16.º posto, lugar que dá acesso ao play-off de manutenção, com 22 pontos.

O Marítimo visita no sábado, pelas 15:30, o Famalicão, que ocupa o sétimo lugar, com 39, em partida da 29.ª ronda da I Liga de futebol, que será arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Lisboa.

SFYR // VR

Lusa/Fim