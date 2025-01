"Sabemos bem como estas equipas grandes reagem às derrotas. Não é favorável para nós que o FC Porto venha de um desaire com o Nacional [na última jornada]. Bem pelo contrário, é um adversário que vem ferido e vai tentar fazer de tudo para voltar a vencer", antecipou o treinador gilista

Bruno Pinheiro garantiu, por isso, um Gil Vicente "avisado para o que vai encontrar", mas prometeu "tentar impedir a vontade de ganhar do FC Porto", desvalorizando os recentes desaires dos 'dragões'.

"Uma das derrotas que tiveram foi contra o Sporting, que pode acontecer, e depois tiveram um jogo menos conseguido frente na Madeira. Mas sabemos como reagem às derrotas. Espero um adversário bem mais fortes fruto desses resultados menos conseguidos", acrescentou.

Em sentido inverso, o Gil Vicente não perde há cinco jogos consecutivos no campeonato [duas vitórias e três empates], e apesar de Bruno Pinheiro desvalorizar essa estatística, apontando que "todos os jogos são diferentes", quer manter, nesta partida, as propriedades que tem dado sucesso.

"Teremos de ser bem humildes, muito focados, e de nos superar. Contra estas equipas os erros pagam-se mais caro, temos de procurar fazer um jogo perfeito, e esperar que o adversário não esteja num dia bom. Certo é que não nos vamos remeter à defesa, tal como não o fizemos no estádio da Luz, frente ao Benfica, ou aqui em casa, com o Sporting", prometeu Bruno Pinheiro, que quer um Gil Vicente "a ter bola" e que quando for "empurrado para trás pelo adversário tenha a capacidade de reagir, reajustar e reinventar-se".

O técnico dos 'galos' tem a equipa estabilizada a meio da tabela classificativa e prefere não olhar para possíveis cenários de ainda subir algumas posições.

"Não olhamos para o que foi feito no passado, nem projetamos o futuro. Sabemos o caminho que temos de fazer e com a consciência que até podíamos estar mais confortáveis [na classificação]. Fugiram-nos alguns pontos, mas isso também aconteceu com os nossos adversários", analisou.

Sobre a possibilidade de estrear neste jogo o único reforço de inverno, o avançado João Marques, emprestado pelo Sporting de Braga, Bruno Pinheiro não se quis alongar, dizendo que o jogador está a passar por um "período de adaptação às novas ideias de jogo".

Para este desafio, os gilistas só não podem contar com o médio Yaya Sithole, que ainda recupera de lesão.

O Gil Vicente, 11.º classificado, com 19 pontos, recebe este domingo o FC Porto, terceiro com 40, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

