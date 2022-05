De acordo com o organismo, o colaborador de longa data do selecionador luso, Fernando Santos, sofreu uma "rotura total do tendão de Aquiles" na quinta-feira, no segundo treino de Portugal, que prepara os quatro primeiros jogos do Grupo 2 da Liga das Nações A.

Assim, Pedro Espinha, ex-internacional luso e também técnico de guarda-redes, que pertence aos quadros da FPF, foi o escolhido para substituir Fernando Justino, de 61 anos, que será operado no dia de hoje, até ao final da concentração lusa.

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, em 02 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, em 05, com a Suíça, e em 09, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

AJC // AMG

Lusa/Fim