O trajeto da Fiorentina nesta prova começou ainda no play-off de acesso à fase de grupos, no qual eliminou o FC Twente, dos Países Baixos. Já no grupo A, os transalpinos ficaram em segundo lugar, com os mesmos 13 pontos do primeiro, os turcos do Basaksehir.

"O jogo de amanhã [quinta-feira] é um de 180 minutos [uma referência a haver duas mãos]. Vai ser muito parecido com o jogo com o Twente. Jogámos fora e o objetivo primário é dar um sentido ao jogo da segunda mão. Estudámos bem o adversário, sabemos que tem valor", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão.

No campeonato italiano, a equipa de Florença é apenas 13.ª classificada, vinda de uma derrota no reduto da Juventus (1-0).

"É um dado que não gostamos, não temos sido felizes no campeonato, temos tido dificuldades, mas este é um jogo diferente, cada jogo é uma história diversa. Temos que estar muito concentrados, tentamos sempre melhorar e temos que ter a força de reagir", disse.

Vincenzo Italiano deixou fortes elogios aos minhotos, recusando destaques individuais.

"É uma equipa importante, muito bem organizada, com jogadores de qualidade, internacionais, é uma equipa temível, não é só um, dois ou três jogadores. Vamos defrontar uma equipa que joga bem futebol, anda há muitos anos na Europa e é muito temível", reforçou.

O técnico considerou o Sporting de Braga "uma equipa em grande forma", pelo que espera um "teste muito, muito difícil".

"Temos que pensar jogo a jogo, esta é uma competição importante para nós, vamos ter gente fresca que não jogou o jogo anterior [com a Juventus, derrota por 1-0], é um jogo que exige de nós concentração máxima para amanhã [quinta-feira]", disse.

Artur Jorge considerou que a Fiorentina é candidata a vencer a Liga Conferência Europa, mas o treinador italiano preferiu dizer que "há várias equipas de valor e que podem ir longe", incluindo nesse lote a sua equipa e o Sporting de Braga.

Fiorentina e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

