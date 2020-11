Manter as rodas da sua moto de terra a funcionar corretamente é importante por várias razões. Em primeiro lugar e acima de tudo, pela sua segurança. Se rebentar uma roda devido a uma manutenção incorreta dos raios, pode levar a um acidente desastroso.

De um ponto de vista de competição, raios partidos podem fazer com que não termine uma corrida se um número suficiente deles for danificado, ou se um for apanhado noutra parte vital da roda. De um ponto de vista de manutenção a longo prazo, raios devidamente apertados manterão a roda forte e em condições por um longo período de tempo. Verificar e apertar os raios é uma tarefa especialmente importante numa moto nova ou numa roda nova, uma vez que a jante, os raios e o cubo levam tempo a assentar juntos.

Para saber mais sobre a técnica correcta de verificação e aperto dos raios numa moto de terra, o mecânico Joseangel Cordova, da Ben Kelley’s FMF KTM Factory Racing, fornece-nos dicas importantes no texto abaixo.

Comece no raio ao lado da válvula de enchimento

Basicamente, o que se pretende fazer é encontrar um ponto de partida. Eu começo sempre pelo raio antes da válvula de enchimento. Quando os vai verificar não deve fazê-lo todos de seguida, porque vai começar a encontrar raios desapertados e aos apertá-los todos de seguida a roda começará a ficar desalinhada.

Após apertar o primeiro raio, passe os dois seguintes e aperte o terceiro. Basicamente, vai apertar de três em três raios, contornando a roda três vezes. Dessa forma, se algum raio estiver solto por qualquer razão, a sua roda ainda não estará bem. Não pode haver qualquer raio solto ou em inconformidade com o aperto dos restantes.

Fixar o cruzamento dos raios

No que diz respeito aos arames de aperto no ponto de cruzamento dos raios, estes devem ser sempre colocados por uma questão de segurança, e ainda mais em motos de competição. Com estes, no caso de um raio se partir – o que é perfeitamente possível de suceder numa prova de Enduro ou Xtreme Enduro – este não irá parar ao cubo da roda ou ao disco; ou seja, partir-se-á, mas apesar disso ficará preso no cruzamento dos raios. Há muitas pessoas que têm uma ideia pré-concebida e muito errada que estes laços de segurança no ponto onde os raios do aro se cruzam, servem para ter os raios apertados, e não é nada disso!

Basicamente, se algum raio estiver para se partir, e náo tens este arame no cruzamento dos raios pode ir parar a alguns componentes (rolamentos, disco, cubo da roda, corrente de transmissão, etc) e depois causar problemas maiores.

Use uma chave de torque apropriada

Utilizo sempre uma chave de torque especial, para me

certificar de que estou a ajustar os raios às especificações corretas. É melhor

consultar o manual de instrução para ver o que o fabricante recomenda e as

especificações de aperto. Isto é um processo que eu aplico antes e depois de

cada vez que o Ben anda de moto. Se encontrar vários raios soltos, irá ser

necessário retirar a roda, reapertar os raios e voltares a colocar a roda.

É preciso lembrar que não se trata apenas de ter uma roda bem

apertada; também é preciso ter o equilíbrio correto. Para especificações de

torque e equilíbrio adequados, consulte sempre o manual do proprietário.