Tebogo é o primeiro 'rei' africano dos 200 metros, Lyles falha 'dobradinha' em Paris2024

Letsile Tebogo conquistou hoje uma inédita medalha de ouro olímpica da história do Botswana ao tornar-se no primeiro vencedor africano dos 200 metros, em Paris2024, com norte-americano Noah Lyles a repetir o bronze.