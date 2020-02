Team Hyundai Portugal no CPR e ERC Está confirmado, o Team Hyundai Portugal vai correr no CPR 2020 e também no Europeu de Ralis, com Bruno e Carlos Magalhães, dupla que vai defender as cores da equipa no CPR e no ERC. Os dois primeiros anos deste novo projeto ficaram marcados pela conquista do título em 2018, disputaram esse mesmo título até desporto AutoSport desporto/team-hyundai-portugal-no-cpr-e-erc_5e469ea9ee210512b2ce5f9a





Os dois primeiros anos deste novo projeto ficaram marcados pela conquista do título em 2018, disputaram esse mesmo título até à última prova com os dois pilotos da equipa em 2019, e pelo meio a equipa venceu oito ralis, obteve 17 pódios.



Vai ter que ser feita uma escolha de provas, mas Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal assegura que vão disputar todo o ERC e o CPR, com a equipa a ter dois carros, um para cada competição: “É para mim uma grande honra defender as cores da Hyundai em tão ambicioso projeto, o mais ambicioso da minha carreira” começou por dizer Bruno Magalhães que vai ter a seu lado Carlos Magalhães, com quem já correu no passado, também no CPR e no IRC, nos tempos da Peugeot: “Vai ser um ano muito exigente, para a equipa e para nós, mas temos que estar preparados. Temos um grande ambição, como disse este será o maior projeto minha carreira desportiva e da nossa parte vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Estou confiante, nos últimos Europeu de Ralis lutei pelo título até ao fim” disse Bruno Magalhães que foi ‘desafiado’ por Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal: “Foste terceiro num, segundo, noutro, e agora falta o resto da sequência..”, que é naturalmente o título europeu”.

A Sports & You mantém-se como a equipa parceira do projeto, sendo que a Hyundai irá ter dois i20 R5, uma para cada campeonato: “Um já cá está, o outro vem a caminho. É um i20 R5 renovado, mais competitivo, um motor mais evoluído, novas suspensões que dão mais estabilidade ao carro que tem também um novo mapa de diferencial traseiro e conta com a evolução da caixa de direção. Tudo isto reforça o nível competitivo do carro, e por isso estamos híper confiantes”, disse Sérgio Ribeiro.

Bruno e Carlos Magalhães vão disputar as duas primeiras provas das duas competições, Fafe e Açores, mas daí para a frente a escolha do calendário nacional fica em aberto: “Não divulgamos já todo o calendário, depende da logística que vamos ter que implementar. Estaremos presentes em Fafe, onde para além dos dois WRC para Dani Sordo e Ott Tanak, nos próprios vamos ter surpresas” disse Sérgio Ribeiro.

Para Bruno Magalhães: “Sabemos que temos uma concorrência fortíssima no ERC, por exemplo o Craig Breen também vai disputar a competição de Hyundai, mas vamos fazer o nosso trabalho. Já lá estivemos e lutámos até ao fim. Vamos tentar fazer o melhor e isso significa lutar pelos lugares da frente”, disse Bruno Magalhães, que também fez a análise da concorrência do CPR: “Será um CPR mais forte, todos com carros de última geração. O nosso Hyundai deu um passo em frente e por isso acredito que estaremos bastante mais fortes que o ano passado. Acredito que temos armas para lutar com os melhores já em Fafe”, disse Bruno Magalhães.