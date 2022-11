Um dia depois do previsto, devido a alegados problemas técnicos que impediram a conferência de imprensa, Queiroz anunciou os 25 convocados, através do site da federação iraniana na Internet.

Após o adiamento da convocatória, surgiram rumores de que o treinador português estaria a ser pressionado a deixar de fora Sardar Azmoun, que tem apoiado as manifestações no Irão, mas o avançado do Bayer Leverkusen integra a lista.

Nos 25 convocados do Irão, estão quatro guarda-redes, entre os quais Alireza Beiranvand, que passou pelo Boavista, Amir Abedzadeh, ex-Marítimo, e Payam Niazmand, emprestado pelo Portimonense ao Sepahan, treinado pelo português José Morais.

No Mundial do Qatar, que se disputa a partir de domingo e até 18 de dezembro, o Irão está no Grupo B, juntamente com Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos.

O Irão vai estar pela sexta vez num Mundial, a terceira consecutiva, e, no Qatar, vai tentar passar pela primeira vez a fase de grupos.

- Lista de 25 convocados:

- Guarda-redes: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina, Esp), Hossein Hosseini (Esteghlal) e Payam Niazmand (Sepahan).

- Defesas: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb, Cro), Ehsan Hajsafi (AEK Atenas, Gre), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli, Qat), Milad Mohammadi (AEK Atenas, Gre), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaani (Al Ahli, Qat), Majid Hosseini (Kayserispor, Tur), Ramin Rezaian (Sepahan) e Abolfazl Jalali (Esteghlal).

- Médios: Saeid Ezatolahi (Vejle BK, Din), Saman Ghoddos (Brentford, Ing), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Roozbeh Chechmi (Esteghlal) e Ali Karimi (Kayserispor, Tur).

- Avançados: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord, Hol), Mehdi Taremi (FC Porto, Por), Karim Ansarifard (Omonia, Chp), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi, Bel) e Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen, Ale).

