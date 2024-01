O jogador, de 20 anos, internacional jovem pelo seu país, esteve na primeira parte desta época cedido pelos 'leões' aos dinamarqueses do FC Copenhaga, onde cumpriu apenas um jogo.

"Estou muito contente por voltar a Portugal. Conheço a Liga, joguei muitos jogos e quero recomeçar aqui no Rio Ave da melhor maneira", disse o polivalente médio em declarações ao site do clube da foz do Ave.

Mateo Tanlongo fez quase toda a sua formação nos argentinos do Rosário Central, tendo mudado a meio da época passada para o Sporting, onde ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mas cumpriu apenas 14 jogos pelos 'leões'.

Tanlogo é o terceiro reforço de para o técnico dos vila-condenses Luís Freire, que há recebeu o avançado Aziz, que foi reintegrado depois de um empréstimo de um ano a um clube chinês, e o defesa esquerdo Hélder Sá, que pertencia aos quadros do Vitória de Guimarães.

