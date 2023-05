Tänak terminou a secção da manhã com o tempo de 33.56,4 minutos, deixando na segunda posição o finlandês Kalle Ronvanperä (Toyota Yaris), a três segundos, e, em terceiro, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), a 3,6.

"A manhã correu melhor do que o esperado", disse Tänak, no final da especial de Arganil, a terceira das três já disputadas.

Ao longo da manhã, Tänak sofreu com problemas de visibilidade devido a uma fuga de água junto ao para-brisas, mas isso não o impediu de vencer o troço de Góis, o segundo do dia.

Pelo caminho já ficou o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), devido a problemas no alternador do seu carro, abandonando no final da segunda especial, em Góis.

O dia começou com o francês Pierre Loubet (Ford Puma) a vencer a primeira especial, em Lousã, mas o gaulês cedeu muito tempo nas duas seguintes, caindo para sexto em Arganil, após um problema de travões na derradeira especial da manhã, que provocou mesmo um princípio de incêndio no seu Ford após cruzar a linha de chegada.

Kalle Rovanperä venceu a terceira especial e subiu ao segundo lugar, por troca com Sordo.

Entre os pilotos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai) foi o mais rápido durante a manhã.

Esta sexta-feira à tarde os pilotos repetem as passagens por Lousã, Góis e Arganil, disputando, ainda, a especial de Mortágua (que serve de 'power stage' para o CPR), encerrando o dia com a superespecial da Figueira da Foz.

O Rali de Portugal é a quinta prova do campeonato do mundo e quarta do CPR e realiza-se até domingo.

AGYR // AJO

Lusa/Fim