Taís Pina, que fazia a sua estreia olímpica depois de ter sido 'repescada', com realocação de quota face à saída de duas judocas na sua categoria de peso, não conseguiu superar o primeiro combate diante de uma oponente com quem tinha duas vitórias.

A judoca do Algés e Dafundo teve um combate muito equilibrado com Polling, de 33 anos, a competir por Itália desde março e após uma carreira pela seleção neerlandesa, e cedeu apenas no prolongamento (05.05 minutos), por waza-ari.

RPM // MO

Lusa/Fim