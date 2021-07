O campeão em título, de 22 anos, foi o primeiro a coroar a contagem de montanha de categoria especial, ponto final 178,4 quilómetros desde Muret, cumprindo a tirada em 05:03.31 horas, à frente de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), segundo a três segundos, e Richard Carapaz (INEOS), terceiro a quatro.

O camisola amarela tem agora 05.39 minutos de vantagem sobre o dinamarquês da Jumbo-Visma, que subiu a segundo da geral, enquanto o equatoriano da INEOS entrou no pódio, a 05.43 do esloveno da UAE Emirates.

Na quinta-feira, o pelotão enfrenta nova jornada de alta montanha, com chegada ao alto de Luz-Ardiden, após 129,7 quilómetros desde Pau, com passagem no emblemático Tourmalet, a outra contagem de categoria especial antes da situada na meta.

