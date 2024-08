"Tão feliz. Parabéns, Rui Oliveira e Iúri Leitão", escreveu o 'astro' esloveno, na rede social Instagram.

O tricampeão do Tour e vencedor da Volta a Itália este ano, um dos maiores ciclistas de sempre, aos 25 anos, e um dos grandes nomes mundiais do desporto da atualidade partilha equipa com Rui Oliveira, na UAE Emirates, e uma amizade que frequentemente demonstram nas redes sociais.

Depois da medalha de prata de Iúri Leitão no omnium, a dupla lusa somou hoje 55 pontos, nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a Itália, com Simone Consonni e Elia Viviani, segunda classificada, enquanto a Dinamarca, com Niklas Larsen e Michael Moerkoev, terminou no terceiro posto, com 41.

Na estreia lusa em provas masculinas de pista, Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram a primeira medalha de ouro olímpica para Portugal sem ser no atletismo, depois dos campeões Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Évora e Pedro Pichardo.

A dupla assegurou a 32.ª medalha portuguesa em Jogos Olímpicos, a quarta nesta edição, depois das pratas de Iúri Leitão, no omnium, e de Pichardo, no triplo salto, e da judoca Patrícia Sampaio (-78 kg).

