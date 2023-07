O esloveno de 24 anos vestiu hoje, durante a terceira etapa da 110.ª edição da 'Grande Boucle', a camisola branca pela 56.ª vez e isolou-se como recordista no ranking da 'precocidade', deixando para trás o alemão que na segunda metade dos anos 90 'encantou' o ciclismo mundial.

O recorde de 'Pogi' é ainda mais expressivo, uma vez que o campeão das edições de 2020 e 2021 do Tour e 'vice' do ano passado envergou hoje pela 53.ª etapa consecutiva a camisola de líder da classificação reservada aos ciclistas que nasceram a partir de 01 de janeiro de 1998, um número que vai ampliar já na terça-feira, na quarta etapa, uma ligação de 181,8 quilómetros entre Dax e Nogaro.

Esta é a quarta participação do esloveno da UAE Emirates na 'Grande Boucle', na qual procura isolar-se este ano como o corredor com mais vitórias na classificação da juventude, com quatro -- neste momento, está empatado com Ullrich, vencedor do Tour1997 e segundo classificado em 1996, 1998, 2000, 2001 e 2003, e com o luxemburguês Andy Schleck, campeão da prova francesa em 2010 e 'vice' em 2009 e 2011.

Pogacar é o segundo classificado da geral, a seis segundos do seu companheiro de equipa britânico Adam Yates. Em terceiro, também a seis segundos, está o irmão gémeo do camisola amarela, Simon Yates ((Jayco AlUla), que hoje, tal como os seus antecessores na classificação, terminou no pelotão, numa etapa conquistada pelo belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).

