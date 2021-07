Os 14 encontros da edição 2021/22 da ronda inicial da prova mais jovem do futebol profissional português foram definidos na cerimónia do sorteio das competições profissionais de 2021/22, que decorre no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

A primeira fase decorre em 25 de julho e reúne 28 participantes, executando os seis primeiros classificados da I Liga na época transata - Sporting, FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Paços de Ferreira e Santa Clara -, além das equipas B de 'dragões' e 'águias'.

Os 14 apurados rumam à segunda eliminatória, prevista para 31 de julho e 01 de agosto, já com a inclusão de pacenses, que receberão os primodivisionários Tondela ou Gil Vicente, e de açorianos, que visitarão Desportivo de Chaves ou Farense, da II Liga.

As duas fases iniciais da Taça da Liga servirão para encontrar os oito clubes que se juntarão a Sporting, FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Paços de Ferreira e Santa Clara na fase de grupos, da qual sairão quatro equipas para a 'final four', aprazada para Leiria, até 29 de janeiro de 2022.

A 15.ª edição da prova retomará os moldes habituais, depois de ter sido adaptada na época passada, devido à pandemia de covid-19, e reduzida aos seis primeiros classificados da I Liga em 2018/19 e aos dois mais bem colocados da II Liga.

Programa da primeira fase:

Nacional - Estoril-Praia.

Portimonense - Académica.

Académico de Viseu - Casa Pia.

Marítimo - Boavista.

Trofense - Sporting da Covilhã.

Vilafranquense - Arouca.

Estrela da Amadora - Vizela.

Varzim - Rio Ave.

Feirense - Famalicão.

Tondela - Gil Vicente.

Vitória de Guimarães - Leixões.

Desportivo de Chaves - Farense.

Mafra - Belenenses SAD.

Penafiel - Moreirense.

Programa da segunda fase:

Marítimo/Boavista - Portimonense/Académica.

Trofense/Sporting da Covilhã - Mafra/Belenenses SAD.

Estrela da Amadora/Vizela - Penafiel/Moreirense.

Feirense/Famalicão - Nacional/Estoril.

Desportivo de Chaves/Farense - Santa Clara.

Paços de Ferreira - Tondela/Gil Vicente.

Académico de Viseu/Casa Pia - Vitória de Guimarães/Leixões.

Vilafranquense/Arouca - Varzim/Rio Ave.

RYTF // NFO

Lusa/Fim