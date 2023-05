No jogo entre ingleses e italianos, Marciniak contará com os compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz como assistentes, e no videoárbitro (VAR) estará o também polaco Tomasz Kwiatkowski.

Além da Liga dos Campeões, o último jogo da época 2022/23 das provas europeias de clubes, a UEFA indicou também hoje as equipas de arbitragem para as finais da Liga Europa, da Liga dos Campeões feminina e da Liga Conferência Europa.

Na Liga Europa, em 31 maio, que opõe na Arena Puskas, em Budapeste, os espanhóis do Sevilha aos italianos da Roma, treinada por José Mourinho, estará o árbitro inglês Anthony Taylor, enquanto a decisão da Liga Conferência Europa, em 07 de junho, na Eden Arena, em Praga, no jogo entre os italianos da Fiorentina e os ingleses do West Ham, será dirigida pelo espanhol Carlos del Cerro Grande.

Nesta final, Cerro Grande contará com o auxílio dos seus compatriotas Pau Cebrián Devis e Guadalupe Porras Ayuso, bem como com Juan Martínez Munuera no VAR, coadjuvado por Alejandro José Hernández Hernández, sendo que o português Tiago Martins estará no suporte a estes dois últimos.

A final da Liga dos Campeões feminina, entre FC Barcelona e Wolfsburgo, em 03 de junho, em Eindhoven, terá a árbitra galesa Cheryl Foster, com as assistentes Michelle O'Neill, da Irlanda, e Franca Overtoom, dos Países Baixos.

