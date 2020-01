SX Dortmund, 2.ª noite: Hugo Basaúla muito perto do apuramento Hugo Basaúla voltou a enfrentar um recheado lote de pilotos americanos e europeus em Dortmund, mas não conseguiu o apuramento para a Final. Durante a tarde realizaram-se os treinos de qualificação para o programa de corridas da noite. 10.º no seu grupo, o “Basa” foi forçado a alinhar na corrida de repescagem, na qual garantiu desporto MotoSport desporto/sx-dortmund-2-noite-hugo-basaula-muito-perto-_5e1ae406173a6f1c316af947





Durante a tarde realizaram-se os treinos de qualificação para o programa de corridas da noite. 10.º no seu grupo, o “Basa” foi forçado a alinhar na corrida de repescagem, na qual garantiu a qualificação com um 2.º lugar, cortando a meta na frente dos franceses Robin Kappel e Jason Clermont e do norte-americano Nick Schmidt, entre outros.

Na meia-final, o n.º 747 não foi além do 9.º posto apesar de ter rodado algum tempo em 6.º. HB teve de recorrer então à super-repescagem para tentar alcançar um dos dois lugares de apuramento atribuídos nesta corrida.

Sobre a super-repescagem, Basaúla disse: “Arranquei em 4.º, passei para 3.º e pressionei o 2.º durante muito tempo. Ainda tentei a ultrapassagem numa curva mas não correu bem e, ao não fazer a sequência de saltos que se seguia, desci para 4.º. Recuperei o 3.º posto mas os dois da frente já estavam destacados e, apesar de terem cometido erros, já não fui a tempo de os superar”.

Em jeito de conclusão sobre esta segunda noite, o português reforçou que “hoje magoaram-se alguns pilotos que sofreram quedas feias. Para se ter uma ideia do nível destes pilotos, nos treinos cronometrados, estávamos 4 pilotos separados por 4 milésimas, e foi isso que me relegou de 4.º para 8.º. Nunca me lembro de uma prova com tempos tão disputados. Sinto que estou a andar bem. Amanhã é o último dia. Vamos continuar com a mesma dinâmica mas vou tentar ter melhores arranques e defender melhor as posições. Acima de tudo, quero sair daqui sem quedas, o que é positivo e importante para aumentar o ritmo para as próximas provas”.

Força Basa!