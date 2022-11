Em Fort Worth, nos Estados Unidos, onde decorre a prova que junta as oito melhores tenistas da temporada, Swiatek comprovou o seu favoritismo face à número seis do ranking WTA e triunfou pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que teve a duração de uma hora e 25 minutos.

Com duas vitórias em igual número de encontros no grupo A da competição, a polaca já garantiu a presença nas meias-finais, beneficiando do triunfo alcançado pouco depois por Kasatkina, oitava do ranking, sobre Gauff, quarta, por 7-6 (8-6) e 6-3, após uma hora e 42 minutos.

Swiatek, de 21 anos, já assegurou mesmo que vai terminar no primeiro lugar do agrupamento e que, por isso, defrontará no domingo a segunda classificada da 'poule' B, que será conhecida após os encontros de hoje.

