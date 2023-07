Svitolina bate Swiatek e apura-se para as meias-finais de Wimbledon

A tenista ucraniana Elina Svitolina, 76.ª classificada do ranking mundial, qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2023, ao vencer em três 'sets' a polaca Iga Swiatek, número um do mundo.