Surfistas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko nos 'oitavos' do Saquarema Pro

As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko asseguraram hoje a presença nos oitavos de final do Saquarema Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series, de apuramento para o circuito mundial de 2023.