Veselko, atual 11.ª do ranking, foi terceira colocada na primeira bateria da ronda inaugural, por culpa do 8,33 pontos amealhados, insuficientes para alcançar a sul-africana Jessie Van Niekerk (9,10), que foi segunda, e a japonesa Anon Matsuoka (12), que venceu. A sul africana Anastasia Venter foi última, por não ter ido além dos 7,47 pontos, e também ficou pelo caminho.

Yolanda Hopkins participou no 'heat' cinco da primeira ronda, mas também não conseguiu constar entre as duas primeiras -- a havaiana Puamakamae DeSoto (10,90 pontos) e norte-americana Kirra Pinkerton (10,37) - e avançar para próxima ronda, ficando-se pelo terceiro posto, com 7.10. A última Adriel Wolmarans, da África do Sul, somou somente 3,36.

Na primeira ronda também está presente Carolina Mendes, que ainda irá defrontar a australiana Ellie Harrison, a japonesa Sara Wakita e a sul-africana Zoë Steyn, enquanto Teresa Bonvalot, número cinco da hierarquia, tem entrada direta para a ronda dois.

Na vertente masculina, Frederico Morais, 10.º posicionado do ranking, é o único luso em competição e com presença assegurada na segunda ronda.

O surfista cascalense vai competir no 'heat' sete, no qual terá a companhia do norte-americano Jett Schilling, do brasileiro Ian Gouveia e John Burke, dos Barbados.

A próxima prova deste circuito, que tem uma etapa prevista para a Ericeira, entre 01 e 09 de outubro, vai ser disputada na Califórnia, Estados Unidos, entre 29 julho e 06 de agosto.

