"A Europa tem um talento incrível. Temos ondas incríveis, temos tudo para nos tornarmos parte dos melhores, e acho que só precisamos mudar um pouco a mentalidade. Tenho essa confiança, temos tudo para ser os melhores, e isso está a chegar", disse Marco Mignot, em declarações aos jornalistas.

O gaulês falava após vencer o norte-americano Griffin Colapinto, vencedor da etapa portuguesa em 2022 e 2024, nos 16 avos de final da competição que decorre na Praia de Supertubos, em Peniche, com um total de 14,43 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (8,00 e 6,43), contra 13,30 (6,80 e 6,50) do adversário.

Questionado sobre o domínio dos franceses nos últimos anos no quadro masculino do circuito de qualificação regional europeu (Qualifying Series), Marco Mignot vincou que, na base, está uma "comunidade realmente sólida", que segue as pisadas dos antecessores Jeremy Flores e Mikaël Picon.

"Sei que uma nova era está a chegar e os franceses têm como exemplos Jeremy Flores e Miky Picon, que nos mostraram o caminho e abriram as portas" para chegar ao circuito mundial", sublinhou.

Quanto ao bom desempenho em Peniche, o surfista de 24 anos reconheceu que se sente a jogar em 'casa' em Portugal, onde viveu, no Estoril, em Cascais, com os pais durante dois anos (2014 e 2015), e onde tem vários amigos, apontando ainda para o apoio dos fãs.

"É bom estar em Portugal porque este é o público europeu, é o meu público. Não sei se muita gente sabe, mas eu morei em Portugal. Tenho muitos amigos na Ericeira, e amo a comida, os costumes, as pessoas, é um ótimo lugar", revelou.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito mundial, estende-se até 25 de março, com a competição a decorrer na Praia de Supertubos, em Peniche.

DN // JP

Lusa/Fim