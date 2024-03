O campeão nacional, de 20 anos, fez um total de 7,77 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (4,60 e 3,17), sendo superado pelo australiano Jack Robinson (14,76) - vice-campeão da edição de 2023 - e pelo norte-americano Crosby Colapinto (11,20), pelo que vai disputar a segunda ronda (ronda de eliminação).

Joaquim Chaves foi o segundo atleta luso a entrar em ação na etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), depois de Matias Canhoto ter assegurado um lugar direto na terceira ronda.

O jovem de Peniche, de apenas 17 anos, chamado à última hora para substituir o lesionado Kelly Slater (Estados Unidos), 11 vezes campeão do mundo, ficou no segundo posto da terceira bateria da primeira fase da competição, com um total de 6,80 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,00 e 1,80), atrás do australiano Callum Robson (9,17) e à frente do norte-americano Griffin Colapinto (4,83).

Além dos 'wildcards' (convidados) Chaves e Canhoto, Portugal conta ainda com Frederico Morais, bem como com Francisca Veselko (também convidada), no quadro feminino, que também vão entrar em ação durante o dia de hoje.

O Meo Rip Curl Pro Portugal arrancou hoje e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.

DN // VR

Lusa/fim