"A caminho do hospital para a minha primeira cirurgia... aconteceu há dois dias a surfar! Fratura com luxação do tornozelo (articulação tibiotársica)", escreveu no Instagram o atleta luso.

Na mesma mensagem, 'Kikas' agradeceu aos bombeiros, paramédicos e a todas as pessoas que o ajudaram na praia.

Frederico Morais desceu na última temporada do Championship Tour e vai disputar este ano as Challenger Series, procurando regressar ao principal circuito mundial.

