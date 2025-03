Surfista Frederico Morais eliminado no segundo dia da prova de Peniche

Peniche, Leiria, 16 mar 2025 (Lusa) - O português Frederico Morais ficou hoje no terceiro e último lugar da primeira bateria da ronda de eliminação da etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre em Peniche, e despediu-se do evento.