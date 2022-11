A precisar de um bom resultado para manter hipóteses de qualificação, Frederico Morais esteve grande parte da bateria na frente, mas, nos últimos 10 minutos, viu-se ultrapassado por dois adversários, o que o colocou fora da qualificação para a segunda ronda.

O surfista luso ainda tentou tudo para evitar a eliminação, tendo efetuado o seu melhor resultado na última onda (5.23), mas insuficiente para seguir em frente, pois necessitava de um 5.63 para bater o argentino Jose Gundesen, segundo com 10.30 pontos, numa séie ganha pelo australiano Liam O´Brien com 11.54.

Frederico Morais despediu-se assim da prova brasileira no terceiro lugar da quinta bateria, com 9.90(5.23+4.67), o que lhe confere o 49.º posto e 300 pontos.

Enquanto no setor masculino Portugal estava apenas representado por Frederico Morais, no feminino são cinco as surfistas presentes em Saquarema, estando o foco em Teresa Bonvalot, que chega ao Rio de Janeiro na sétima posição do ranking, dois postos apenas abaixo do 'cut' de qualificação.

Além de Bonvalot, que abre a competição feminina na primeira bateria, vão competir em Saquarema Mafalda Lopes (quinta bateria), Yolanda Hopkins (sétima), Carolina Mendes (15.ª) e Francisca Veselko (16.ª).

VR // VR

Lusa/fim