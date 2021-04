"É uma relação de confiança, de amor, de prazer e de medo também. Gosto muito de viver o momento, intensamente, e ali [na Praia do Norte], é tudo a 100%", disse à Lusa a atleta de 29 anos, que apanhou a sua primeira onda na Nazaré há seis anos.

Justine Dupont considerou que "o mar é como as pessoas, também tem emoção", uma vez que, "por vezes, está calmo e outras produz ondas enormes".

A surfista de ondas gigantes, considerada uma das melhores do mundo na especialidade, revelou que o melhor dia que apanhou na Nazaré foi em 11 de fevereiro de 2020, quando estavam ondas gigantes, mas perfeitas, que lhe permitiram "surfar com uma velocidade muito grande, mas com um sorriso".

Justine Dupont ganhou o último Nazaré Tow Challange, em 2019, e foi a vencedora do galardão da Liga Mundial de Surf (WSL) para o melhor desempenho feminino, bem como para a melhor onda, durante o ano de 2020, impondo-se às brasileiras Maya Gabeira (recordista mundial com a marca de 22,4 metros, na Nazaré) e Michaela Fregonese, à norte-americana Paige Alms e à australiana Felicity Palmateer.

Sobre o filme, Justine Dupont, que conta no currículo com vários títulos de campeã francesa, europeia e mundial em diferentes modalidades do surf (ondas 'normais', gigantes, longboard e paddleboard), sendo reconhecida como uma das surfistas mais versáteis do mundo, sublinhou que se trata de uma história "mais intimista", que dá uma perspetiva sobre as emoções que se vivem durante um dia de ondas gigantes formadas pelo canhão da Nazaré.

DN // VR

Lusa/fim