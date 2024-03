O 'licra amarela' John John Florence (12,26 pontos), do Havai (Estados Unidos), que ganhou a etapa portuguesa em 2016, sagrando-se então pela primeira vez, campeão do mundo - feito que repetiu em 2017 -, perdeu logo na primeira bateria dos 'oitavos' com o compatriota californiano Jake Marshall (13,04).

Num dia soalheiro e com boas ondas na praia de Supertubos, o seu mais direto perseguidor, o australiano Jack Robinson (8,84), também caiu na ronda dos 16, perdendo para o 'implacável' Gabriel Medina, que fez a maior pontuação do campeonato até agora (17,16).

Pelo caminho já tinham ficado o havaiano Barron Mamiya (12,40), número três do mundo, que foi eliminado pelo francês Joan Duru (12,40) ainda na ronda dos 32 (terceira fase da prova), tal como o sul-africano Jordy Smith (11,76), quarto classificado, que caiu frente ao norte-americano Cole Housmand (12,10).

O australiano Connor O'Leary (12,90), que ocupava o quinto posto à chegada a Supertubos, não conseguiu melhor, sendo igualmente afastado nesta fase pelo marroquino Ramzi Boukhiam (15,10).

Também na terceira ronda caíram os portugueses Frederico Morais e Matias Canhoto, depois de Joaquim Chaves e Francisca Veselko terem sido eliminados no domingo, nas repescagens.

'Kikas' - o único português que integra o circuito mundial - perdeu frente ao brasileiro Yago Dora, na oitava bateria da terceira fase, fazendo 13 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,83 e 6,17), contra os 15,77 (9,00 e 6,77) do sul-americano.

Por seu turno, Matias Canhoto marcou 7,40 pontos (3,73 e 3,67) e foi batido pelo australiano Jack Robinson, com 11,90 (6,00 e 5,90), na nona bateria, despedindo-se igualmente da prova.

Ambos os atletas lusos terminaram o Meo Rip Curl Pro Portugal no 17.º lugar, enquanto Joaquim Chaves foi 33.º e Francisca Veselko foi 17.ª. O quadro masculino conta com 36 surfistas e o feminino com 18.

Nota ainda para a eliminação do brasileiro Ítalo Ferreira (13,40), bicampeão da etapa lusa da WSL (2018 e 2019), já nos 'oitavos', frente ao australiano Ethan Ewing (14,34), num dia marcado pelos vários duelos entre atletas brasileiros e australianos.

Hoje, foram concluídas a terceira (ronda dos 32) e a quarta rondas (oitavos de final) do quadro masculino, ficando agora por completar os 'quartos', 'meias' e finais masculinas e femininas.

O período de espera da etapa portuguesa do circuito de elite da WSL arrancou em 06 de março e vai decorrer até 16 de março, em Peniche, Leiria.

